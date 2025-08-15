Kayseri'de 4 Bin 200 Dolar Sahte Para Ele Geçirildi

Kayseri'de 4 Bin 200 Dolar Sahte Para Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri, illegal yollarla temin edilen sahte dolarlara ilişkin bir kişiyi gözaltına aldı ve 4 bin 200 dolar sahte para ele geçirdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 4 bin 200 dolar sahte para ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Y.I.'nın illegal yollardan temin ettiği sahte dolarları piyasaya süreceği yönünde bilgi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; Y.I.'yı Hunat mahallesinde yakaladı. Şahsın üzerine yapılan aramalarda; 41 adet 100 dolar ve 2 adet 50 dolar olmak üzere toplamda 4 bin 200 dolar sahte banknot ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı istikametinde şüpheli şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp

Milletvekilinin oğlu TBMM'de darp edildi! Polis kafa attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.