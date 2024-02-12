Kayseri'de 386 polisle yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 593 kişi sorgulandı

Kayseri'de 46 bölgede 386 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 593 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde 20 noktada sabit; 26 bölgede seyir halinde olmak üzere 68 ekip ve 386 personelin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 4 bin 593 kişi ve bin 156 oto sorgulanırken, 130 adres kontrol edildi. Ayrıca, 13'ü hırsızlık, 8'i dolandırıcılık suçlarından olmak üzere toplam 41 aranan şahıs ile 5 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

62 oto sürücüsüne de 385 bin 147 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ