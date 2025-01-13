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Kayseri'de 38 Şok Uygulama: 5 Bin 314 Şahıs Sorgulandı

Kayseri'de 38 Şok Uygulama: 5 Bin 314 Şahıs Sorgulandı
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 38 farklı şok uygulamada 5 bin 314 şahıs sorgulandı. Uygulamalarda aranan şüpheliler yakalanırken çeşitli suç unsurları da ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 38 farklı şok uygulamada 5 bin 314 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus timleri, güven timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden 40 ekip ve 170 polisin katılımı ile şok uygulamalar yapıldı. Kentin farklı noktalarında yapılan 38 şok uygulamada, 5 bin 314 şahıs ve bin 921 oto sorgusu yapılırken, 106 park ve bahçe kontrol edildi. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalanırken, 7 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Ayrıca, 1 Adet ruhsatsız tüfek, 100 litre kaçak akaryakıt ve hacizli yakalamalı 3 araç ele geçirildi.

Şok uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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