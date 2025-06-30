Kayseri'de 37 Narkotik Operasyonunda 13 Tutuklama

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan 37 narkotik operasyonunda 13 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan toplam 37 operasyonda 320,55 gram narkotik madde, 11 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 61 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 13 şahıs da adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ