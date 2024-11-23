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Kayseri'de 359 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Kayseri'de 359 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekipleri, iki kişinin kaçak nargile tütünü piyasaya sürdüğünü tespit etti. Yapılan operasyonda 359 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 359 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 2 şahsın piyasaya nargile tütünü sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda M.Ç. (37) ve M.Ö. (25) yakalanırken, yapılan aramalarda da 359 kilo kaçak nargile tütünü bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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