Kayseri'de 359 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 359 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 2 şahsın piyasaya nargile tütünü sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda M.Ç. (37) ve M.Ö. (25) yakalanırken, yapılan aramalarda da 359 kilo kaçak nargile tütünü bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ