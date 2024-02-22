Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 35 polis ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kayseri'de 35 polis ile düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri'de 35 polis ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de 35 polis ile düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından narkotik suçların engellenmesi, sokak satıcılarının ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ay boyunca teknik takip yürüten ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 4 adrese yönelik 35 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 22 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 22 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 22 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 22 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 22 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 22 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Napoli Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Napoli Barcelona maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Porto Arsenal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Porto Arsenal maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Liverpool Luton Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Liverpool Luton Town maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Liverpool - Luton Town maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Liverpool - Luton Town maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Porto Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Porto Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru! CHP Saruhanlı'dan aday çıkardı mı, belediye başkan adayı kim oldu? Zeki Bilgin Saruhanlı'da aday mı? Mansur Yavaş'ın mal varlığı ne kadar 2024? İşte Mansur Yavaş'ın serveti!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title