Kayseri'de 34 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 34 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından 6 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 10 ay ile 17 yıl 7 ay arasında hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranması bulunan toplamda 34 şahıs yakalandı.

34 şahıs gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - KAYSERİ