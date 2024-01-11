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Kayseri'de 34 kişi yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 34 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların arasında hapis cezası ve çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 34 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından 6 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 10 ay ile 17 yıl 7 ay arasında hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranması bulunan toplamda 34 şahıs yakalandı.

34 şahıs gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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