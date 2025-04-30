Kayseri'de 33 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. adlı kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 5 yıldır firari olan O.K.'nın adresi tespit edilerek düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca, dolandırıcılıktan hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan K.Ç. de yakalandı.
Kayseri'de 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 5 yıldır aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hakkında 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından toplam 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan O.K.'nın adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı. Öte yandan hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. isimli şahısta ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. ve K.Ç,. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ