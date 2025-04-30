Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı

İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Kayseri'de 33 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 33 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. adlı kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 5 yıldır firari olan O.K.'nın adresi tespit edilerek düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca, dolandırıcılıktan hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan K.Ç. de yakalandı.

Kayseri'de 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 5 yıldır aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hakkında 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından toplam 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan O.K.'nın adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı. Öte yandan hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. isimli şahısta ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. ve K.Ç,. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.