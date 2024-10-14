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Kayseri'de 3250 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de 3250 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 25 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla alakalı 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve kaçak cep telefonlarının şehre getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda D.M. (25), T.Ç. (38) ve A.Ç. (35) isimli şüpheliler yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 25 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Kaçak malzemelere el konulurken, 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kaçakçılık Güvenlik kayseri 3-sayfa Ekonomi Polis Hukuk Suç

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