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Kayseri'de 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Şahıs Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi R.B. (56), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan R.B., işlemler için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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