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Kayseri'de 31 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Kayseri'de 31 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticareti operasyonunda 31 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet, halkın huzurunu bozmak isteyenlerle mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 31 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kaçak makaron ve kaçak tütün ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce bir adrese yapılan operasyonda 31 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilirken V.K. ise gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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