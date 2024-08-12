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Kayseri'de 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalarda faili meçhul 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, hırsızlık şüphelileri yakalandı ve tutuklamalar gerçekleştirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalarda faili meçhul 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 4-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 14 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kapsam dışı bıçak, 281 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 30 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3 şahıs tutuklandı. Hırsızlık malı olan 720 bin TL değerindeki malzemeler de ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 359 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 144 kişi yakalandı, bu şahıslardan 84'ü adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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