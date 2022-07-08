Kayseri'de 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 1 milyon TL'lik çalıntı eşya ele geçirildi

Kayseri polisi tarafından yapılan çalışmalar sonucu 30 hırsızlık olayı aydınlatılırken, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon TL değerinde eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde çeşitli zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan geniş çaplı çalışmalarda, hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon TL değerinde 174 parça eşya ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemelerde ise; 26'sı polis, 4'ü jandarma sorumluluk bölgesi olduğu tespit edilen 14'ü evden hırsızlık, 4'ü iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 4'ü otodan hırsızlık ve 8'i açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 30 hırsızlık olayının mağduru tespit edildi. 30 hırsızlık olayı aydınlatılırken, ele geçen malzemelerin sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa