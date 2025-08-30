Kayseri'de 3 Tırda 770 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, yol kontrol uygulaması sırasında 3 farklı tırdan toplamda 770 paket kaçak sigara ele geçirdi ve tır şoförleri hakkında işlem başlattı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya Karayolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrol uygulaması yaptı. Ekipler tarafından yapılan uygulamada 3 farklı tırdan toplamda 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ekipler kaçak sigaralara el koyarken, tır şoförleri hakkında işlem başlattı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa