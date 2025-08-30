Kayseri'de 3 Tırda 770 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri yol kontrol uygulamasında 3 farklı tırdan 770 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya Karayolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrol uygulaması yaptı. Ekipler tarafından yapılan uygulamada 3 farklı tırdan toplamda 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ekipler kaçak sigaralara el koyarken, tır şoförleri hakkında işlem başlattı. - KAYSERİ