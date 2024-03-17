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Kayseri'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Begonya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis binayı tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, ikamette büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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