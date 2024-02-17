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Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 6 kişi yaralandı. Kazada ayrıca bir aracın çarptığı yaya da ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, kazada savrulan bir aracın çarptığı yaya da ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fuzuli Caddesi ile Bozantı Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 50 ZA 077 plakalı Hyundai marka otomobil, M.N. idaresindeki 38 UR 560 plakalı Volkswagen marka minibüs ve M.D.K idaresindeki 38 R 0132 plakalı Volkswagen marka servis aracı kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer minibüs ve serviste bulunan 2 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisi ile savrulan araçlardan birinin çarptığı 1 yaya da ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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