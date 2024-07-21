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Kayseri'de 29 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

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Kayseri'de bir vatandaşın evinden 550 bin TL değerinde eşya çalınmasının ardından yapılan çalışmalar sonucunda 29 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 12'si 'hırsızlık' olmak üzere 29 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde bir vatandaşın evinden 550 bin TL değerinde eşya çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntüleri incelenerek yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisinin 12'si 'hırsızlık' suçundan olmak üzere toplam 29 adet suç kaydı bulunan O.K. (33) olduğu belirlendi. O.K.'nin bulunduğu eve operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına alırken, evde yapılan aramalarda ise çalınan eşyalar ele geçirildi. Eşyalar, eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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