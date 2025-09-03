Kayseri'de 280 personelle uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de Şehit İbrahim BİROL 12 Operasyonu kapsamında 30 adrese 90 ekip ve 280 personel ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimizde uyuşturucu madde satışı yaptıkları konusunda istihbari bilgiler elde edilen şahıslar hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararlar doğrultusunda şüpheli şahıslar 3 ay süre ile teknik ve fiziki takibe alındı. Şahısların uyuşturucu madde satıcısı olduklarına dair yeterli deliller elde edildikten sonra tespit edilen 30 adrese 90 ekip ve 280 personel ile operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 24 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.C. (35), uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (31), uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.B. (43), uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. (43) ve uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. (43) ile birlikte toplam 22 şahıs yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ve adli makamlara intikal ettirilen 7 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, yakalanan diğer 9 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 61 adet fişek ele geçirildi. - KAYSERİ