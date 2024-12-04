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Kayseri'de 27 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Kayseri'de 27 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı
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Kayseri'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranan suçlu F.K. (35) yakalandı. Kadının, çeşitli suçlardan 27 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 5 ilde aranması olan ve hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen bir adrese yapılan operasyonda 5 farklı il tarafından aranan ve hakkında mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından 27 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.K. (35) yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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