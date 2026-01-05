Haberler

İş yerinden 250 bin TL değerinde hurda çaldılar: 2 gözaltı

Kayseri'de bir iş yerinden 250 bin TL değerinde hurda çalan iki hırsız, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheliler tutuklandı.

Kayseri'de bir iş yerinden 250 bin TL değerinde hurda çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 250 bin TL değerindeki hurda malzemenin çalınmasıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 75 saatlik kamera incelemesinin ardından olayı İ.E. (28) ve A.E.'nin (22) gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler İ.E. (28) ve A.E. (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan aramalarda 250 bin TL değerindeki 500 kilogram hurda ekipler tarafından ele geçirilerek, eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen İ.E. (28) ve A.E. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

