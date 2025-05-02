Kayseri'de 24 Yaşındaki Üniversite Öğrencisinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kayseri'de 'ava gidiyorum' diyerek evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Matematik Bölümü'nde 4. Sınıf öğrencisi olan B.İ., iddiaya göre ava gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin haber vermesi üzerine haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı. Telefon sinyaline Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde ulaşılan B.İ.'yi aramak için çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. En son Boğazköprü mevkide görülen B.İ.'yi bulmak için AFAD öncülüğünde, JAK, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği olmak üzere toplam 80 kişilik ekip katılarak arama çalışması yaptı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi kırsalında 24 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından B.İ.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ