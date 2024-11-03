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Kayseri'de 22 Şok Uygulama ile Aranan 9 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 22 Şok Uygulama ile Aranan 9 Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de yapılan 22 şok uygulama sonucu 6 bin 316 kişi sorgulandı, 9 aranan şahıs yakalandı. Ekipler, 2 bin 235 otomobil ile 253 park ve bahçe kontrol etti. Operasyonlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve dilencilikten işlem yapılan bir kişi tespit edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 22 şok uygulanmada; 6 bin 316 kişi sorgulanırken, 9 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 35 ekip ve 70 personelle kentte huzuru sağlamak adına çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan 22 şok uygulamada, 6 bin 316 şahıs ve 2 bin 235 otomobilin sorgusu yapılırken, 253 park ve bahçe kontrol edildi. Çalışmalarda; 9 aranan Şahıs yakalanıp, 4 şahıs hakkında toplam 22,20 gram uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. 1 şahsa dilencilikten işlem yapılırken; aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler, 1 adet yakalama/hacizli otomobile de el koydu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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