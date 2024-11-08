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Kayseri'de 22 Şok Uygulama: 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 22 Şok Uygulama: 5 Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22 şok uygulamada 764 şahıs sorgulanırken, aranan 5 kişi yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız tabancalar ve bir adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 40 resmi ekip ve 98 personelle yapılan 22 şok uygulamada 764 şahıs ile 455 oto incelendi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus Timleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçilerinin katılımı ile 40 resmi ekip ve 98 personelle 16'sı seyir halinde, 7'si sabit noktada çalışma yapıldı. Yapılan 22 şok uygulamada; 764 şahıs ve 455 oto sorgusu yapıldı. Çalışmalarda; aranan 5 şahıs yakalandı, 1 şahıs hakkında narkotik madde bulundurmaktan adli işlemler başlatıldı, 1 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet fişek ve 1 adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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