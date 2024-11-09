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Kayseri'de 22 Şok Uygulama: 4 Kişi Yakalandı, Çeşitli Suç Unsurları Ele Geçirildi

Kayseri'de 22 Şok Uygulama: 4 Kişi Yakalandı, Çeşitli Suç Unsurları Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 22 şok uygulama gerçekleştirerek aranan 4 kişiyi yakaladı ve çeşitli suç unsurları ele geçirdi. Uygulamalarda, 6 bin 901 şahıs sorgulandı ve ruhsatsız silahlar bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 22 şok uygulamada çeşitli suç unsurları ele geçirilirken aranan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 35 ekip ve 70 personelle çalışma yapıldı. Yapılan 22 şok uygulamada; 6 bin 901 şahıs ve 2 bin 692 oto sorgusu yapıldı, 193 Park/Bahçe ve 77 ticari taksi kontrol edildi. 4 aranan şahıs yakalandı, 3 şahıs hakkında toplam 4,73 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 9 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Çalışmalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 54 adet fişek 5 adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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