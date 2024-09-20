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Kayseri'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, 2 farklı suçtan toplam 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.T.'yi yakaladı. Şahıs, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arananlar listesinde yer alıyordu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 farklı suçtan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda; hakkında 'hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (24) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan A.T. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa kayseri Polis Suç

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