Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Esad' çağrısı

Özgür Özel "Ben de gelirim" diyerek duyurdu
Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

Eski vekil çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu

Kayseri'de 20 Şok Uygulama Yapıldı

Kayseri'de 20 Şok Uygulama Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 35 ekip ve 70 personel ile gerçekleştirilen 20 şok uygulamasında aranan şahıslar yakalandı, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de 35 ekip ve 70 personel ile 20 şok uygulama yapıldı.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 35 ekip ve 70 personel ile 20 şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 375 şahıs ve bin 195 oto sorgusu yapılırken, 88 park-bahçe ve 45 ticari taksi kontrol edildi. Uygulamalarda aranan 8 şahıs yakalanırken, 1 şahıs hakkında da 2,82 gram uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan uygulamalarda 6 yoklama kaçağı şahsa işlem yapılırken, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet yakalama-hacizli oto ve 1 adet de trafikten çekili oto yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eski vekil çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu
img

Ahmet Ercan ilçede yaşayanları bu sözlerle uyardı: Bugün sakın evlerinize girmeyin
img

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.