Kayseri'de 20 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri KOM Şube Müdürlüğü görevlileri il genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik çalışma yaptı. Ekiplerce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan toplam 20 kişi yakalandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ