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Kayseri'de 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından 2 kamyonetten toplam 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 kamyonetten toplamda 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2 kamyonet ile kente yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamyonetleri tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Araçlarda bulunan Y.K. (37) ve A.K. (37) gözaltına alınırken, arama yapıldı. Yapılan aramada 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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