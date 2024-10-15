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Kayseri'de 2 Ton 160 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de 2 Ton 160 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda bir araçta 2 ton 160 kilo kaçak tütün bulundu. Araç sürücüsü B.Ş. gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir araç içerisinde 2 ton 160 kilo tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya Karayolu Uygulama Noktasında bir aracı durdurdu. Araç şoförü B.Ş. (45) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise 2 ton 160 kilo tütün ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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