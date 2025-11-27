Haberler

Kayseri'de 2. Sınıf Öğrencisi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Bülent Altop İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulda fenalaşan 2'inci sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten fenalaştı. Durumu fark eden öğretmelerin ihbarı üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de minik öğrenci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Emiralp Polat, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
