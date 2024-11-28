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Kayseri'de 2 Milyon Dal Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de 2 Milyon Dal Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Kayseri'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, kaçak makaron getirip piyasaya sürmeye çalışan H.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 milyon dal makaron ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 milyon dal makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; H.A.'nın (56) kente kaçak makaron getirip piyasaya süreği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini belirleyen ekipler operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 milyon dal makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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