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Kayseri'de 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sehpa içerisine zulalanmış halde 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; sehpaya zulalanmış halde 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.M. ve H.C.'nin Doğu illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.M. ve H.C. yakalanırken, ekiplerce yapılan aramalarda sehpa içerisine zulalanmış 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına A.M. ve H.C., işlemlerin sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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