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Kayseri'de 2 Kilo 700 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

14 Aralık 2023 23:28 Güncelleme: 23:30 Abone Ol

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir araçta 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.