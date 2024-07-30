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Kayseri'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıkan yangında faciadan dönüldü. Evin içinde bulunan vatandaşlar ekiplerce tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında faciadan dönüldü. Evin içinde bulunan vatandaşlar ekiplerce tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 6204 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Zemin katta başlayan yangın üst kata da sıçrarken haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından evin içinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yaklaşık yarım saat sonra yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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