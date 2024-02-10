Kayseri'de 2 Katlı Evde Çıkan Yangında Yalnız Yaşayan Adam Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan bir adam hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından hareketsiz bulunan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında, yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bağpınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri T.T'yi (56) hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından T.T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ