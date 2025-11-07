Kayseri'de 2 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2 bin paket kaçak sigara piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 şahsın kaçak sigaraları piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce yapılan operasyonda F.A. (34) ve M.Ş.B. (42) yakalanırken, şahısların araçlarında yapılan aramada 2 bin paket kaçak sigara bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ