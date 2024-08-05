Kayseri'de 2 Bin 738 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 29 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 738 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 29 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 28 Temmuz - 04 Ağustos tarihleri arasında kentte vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve haksız kazanç sağlayan suçluların yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2 bin 738 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, 29 aranan şahsı da yakaladı.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 2 olay çerçevesinde 22 şahıs hakkında işlem başlatılarak, adliyeye sevkleri sağlandı. - KAYSERİ