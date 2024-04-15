Kayseri'de 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs çatıda yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bir binanın çatısında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ. (34) bir binanın çatısında saklanmaya çalışırken yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.İ. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ