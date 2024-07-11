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Kayseri'de 19 Yaşındaki Genç Yatağında Ölü Bulundu

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Kayseri'nin Talas ilçesinde 19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu 1. sokak üzerinde meydana gelen olayda eve gelen yakınları A.E.K.'yi (19) yatağında hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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