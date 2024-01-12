Kayseri'de 19 şüpheli tutuklandı, 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından 3 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklanırken, 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-12 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda ise, 2 kilo 156 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonlar polis kamerasına yansıdı. - KAYSERİ