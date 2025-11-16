Haberler

Kayseri'de 18 Yaşındaki Genç Kız 4. Kattan Düştü

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 18 yaşındaki T.Ö. isimli genç kız, bilinmeyen bir sebeple 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, T.Ö.'yü hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında ikamet eden T.Ö. (18) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ö.'yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen T.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
