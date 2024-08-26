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Kayseri'de 179 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 179 kilo kaçak tütün ve 21 bin 800 dal makaron ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı ve 11 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 179 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18-25 Ağustos tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ise, 179 kilo kaçak tütün ve 21 bin 800 dal makaron ele geçirildi.

Ayrıca; ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay kapsamında 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Makaron kayseri Güvenlik Suç Polis Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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