Kayseri'de 170 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüphelenerek, durdurulan motosikletli şahıslardan 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde motosikletle ilerleyen C.G. ve S.A.'yı durdurdu. Ekipler tarafından şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda; şeffaf poşet içerisinde 170,58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

C.G. ve S.A. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ