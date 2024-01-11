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Kayseri'de 170 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından durdurulan motosikletli şahıslardan 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüphelenerek, durdurulan motosikletli şahıslardan 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde motosikletle ilerleyen C.G. ve S.A.'yı durdurdu. Ekipler tarafından şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda; şeffaf poşet içerisinde 170,58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

C.G. ve S.A. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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