Kayseri'de 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın suçları arasında hırsızlık ve kaçma da bulunuyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. (32) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan M.Ş., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ