Kayseri'de 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. (32) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan M.Ş., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ