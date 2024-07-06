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Kayseri'de 17 yıl hapis cezası bulunan kadın mutfak dolabında yakalandı

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Kayseri'de hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda mutfak dolabı içerisinde saklanırken yakalandı. İ.D. isimli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın; polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda mutfak dolabı içerisinde saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D.'yi (24) yakalamak için bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İ.D.; saklandığı mutfak dolabı içerisinde yakalandı.

Gözaltına alınan İ.D.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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