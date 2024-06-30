Kayseri'de 17 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 17 suç kaydı bulunan bir kişi yakalandı. İl genelindeki 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan İ.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanan İ.A., cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 17 suç kaydı bulunan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre il genelindeki 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 17 ayrı suç kaydı bulunan İ.A . (34) Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ