Kayseri'de 17 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 17 suç kaydı bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelindeki 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 17 ayrı suç kaydı bulunan İ.A . (34) Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ