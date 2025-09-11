Kayseri'de 1608 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 608 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 49 araç/sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 223 araç/sürücüye sürücü belgesiz-geçersiz araç kullanmaktan, 277 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 507 araç/sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 14'sine abartı egzoz araç kullanmaktan, 21'ine makas atmaktan, 458'ine yüksek sesle müzik dinlemekten, 6'sına ışık donanımından ve 53'ü modifiyeli araçtan olmak üzere toplam bin 608 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ