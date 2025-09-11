Haberler

Kayseri'de 1608 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:
Kayseri'de yapılan polis denetimlerinde, kamu huzurunu bozan 1608 araç ve sürücüye çeşitli cezalar kesildi. Alkol, sürücü belgesi ve trafik ihlalleri gibi çeşitli sebeplerle işlemler gerçekleştirildi.

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 608 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 49 araç/sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 223 araç/sürücüye sürücü belgesiz-geçersiz araç kullanmaktan, 277 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 507 araç/sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 14'sine abartı egzoz araç kullanmaktan, 21'ine makas atmaktan, 458'ine yüksek sesle müzik dinlemekten, 6'sına ışık donanımından ve 53'ü modifiyeli araçtan olmak üzere toplam bin 608 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
