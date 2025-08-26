Kayseri'de 16 Yaşındaki Çocuğun Evinde Silah ve Bıçak Bulundu

Kayseri'de polis, 16 yaşındaki E.Y. adlı çocuğun evinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, pala ve bıçak ele geçirdi. Çocuk, sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 16 yaşında bir çocuğun evinde yapılan aramalarda; kurusıkı tabanca, pala ve bıçak ele geçirilirken, çocuk gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye esnasında sosyal medya üzerinden suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen E.Y.'yi (16) yakalamak için Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte müşterek çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; E.Y. yakalanırken, evde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı fişek, 1 adet pala ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

E.Y. hakkında ateşli silahlar ve diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
