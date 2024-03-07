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Kayseri'de 16 yaşındaki çocuğu öldüren şüpheli tutuklandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuğu kamelyada oturduğu sırada pompalı tüfekle öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, cinayeti işleme sebebinin bir hafta önce maktulden dayak yemesi olduğunu söylediği belirtildi.

Kayseri'de 16 yaşındaki çocuğu kamelyada oturduğu sırada pompalı tüfekle öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, cinayeti 1 hafta önce maktulden dayak yediği için işlediğini söylediği öğrenildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan parkta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kamelyada oturan Şaban S.'ye (16), S.A. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Şaban S. ensesine isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Şaban S.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri; olayın ardından kaçan şüpheli katil zanlısı S.A. ile birlikte H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

1 hafta önce kavga etmişler

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli S.A.'nın ifadesinde, maktul Şaban S. ile kavga ettiği ve dayak yediği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Mahkeme Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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