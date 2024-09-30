Kayseri'de 16 Ruhsatsız Silah ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapılan operasyonlarda 12 tabanca, 4 tüfek ve kaçak tütün ele geçirirken, 21 şüpheliyi yakaladı. İlgili yasal işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda; 12'si tabanca, 4'ü tüüfek olmak üzere toplam 16 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 84 adet tabanca fişeği, 96 adet av tüfeği kartuşu, 2 bin 97 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca aranan şahıslar çerçevesinde 21 şahıs ekiplerce yakalandı. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 32 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 6 şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ